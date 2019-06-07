День профсоюзного работника отметили в Молдове

Премьер-министр Павел Филип принял участие в пятницу, 7 июня, в собрании Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы по случаю Дня профсоюзного работника, который отмечается сегодня.

Глава исполнительной власти высоко оценил продуктивное партнерство между правительством и профсоюзами, отметив, что это, в первую очередь, партнерство для людей, их благосостояния, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

"Все, что я делал с тех пор, как взял на себя ответственность за управление правительством, было сосредоточено на работе, которую мы должны сделать для улучшения благосостояния людей, чтобы наши граждане видели, что ситуация с каждым днем улучшается. За последние 3 года средняя пенсия выросла почти на 50%, зарплаты в образовании - на 84%, а в медицине – на 83%. За 3 года средняя заработная плата по экономике выросла на 50% и составила почти 7000 леев", - сказал Павел Филип.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на то, что пенсии и зарплаты довольно скромные, вещи надо рассматривать комплексно: с чего начали, и что было достигнуто. Важно, чтобы этот темп роста сохранялся и в дальнейшем. "Профсоюзы, патронаты и местная публичная администрация являются элементами механизма, который призван сделать жизнь людей лучше здесь, дома, в Республике Молдова", - заключил Павел Филип

Наиболее активные члены профсоюза были награждены за приверженность в работе и активное участие Почетным дипломом правительства.

День профсоюзных работников ежегодно отмечается 7 июня, 12-й год подряд. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы состоит из 25 отраслевых профсоюзных центров, в которых насчитывается более 350 тыс. членов.