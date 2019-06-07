Митинг у парламента: Люди требуют политической стабильности. ФОТО

В центре Кишинева проходит митинг в поддержку политической стабильности и против досрочных парламентских выборов.

(18:03) "Мы не довольны, что три месяца депутаты ничего не делают, они готовы продать Молдову направо и налево. Пошел дождь - в стране катастрофа, а они выбирают должности. Хотим чтобы они работали так, как работали до этого ДПМи мы придем к стабильности".



(17:45) Мы хотим, чтобы молодые люди имели работу, а не уезжали за границу, хотим поддержать молодежь.

( 17:40) Мы здесь, чтобы поддержать ДПМ и хорошие уже начатые проекты. Хотим стабильность в стране. Майя Санду и Андрей Нэстасе воры, хотим чтобы они ушли из политики", - сказал протестующий.

(17:30) Протестующий: Мы пришли сюда потому что хотим чтобы избранные нами депутаты работали на людей, а не выбирали себе должности. Андрей Нэстасе знает, что люди его не признают. Мы не пришли воевать, а пришли говорить, чтобы нас услышали.

(17:21) Люди выступают с поддержкой к Демократической партии и скандируют: "ДПМ - партия народа".

(17:15) Полиция так же присутствует на митинге и обеспечивает общественный порядок.

(17:10) "10 тысяч человек со всей страны пришли к парламенту требовать положить конец политическому кризису, не делить должности, а подумать о гражданах страны, которые ждут хорошие дороги, водопроводы, зарплаты, пенсии и т д." - написал председатель Молодежной организации ДПМ Александр Кауя.

Присутствующие на мероприятии осуждают политический кризис, вызванный ПДС и ППДП и просят фракции, участвующие в диалоге найти решение для обеспечения стабильности в стране, продолжения социальных и экономических проектов.

Протестующие собрались у кинотеатра Гаудеамус, а так же перед Академией наук, затем пешком направились в сторону парламента.