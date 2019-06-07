Десять тысяч человек у здания парламента требуют от депутатов стабильность и преодоление кризиса для предотвращения досрочных выборов

Десять тысяч человек собрались перед зданием парламента, требуя у депутатов не кидать страну в очередные досрочные выборы.

"10 тысяч человек со всей страны собрались у здания парламента, требуя у депутатов положить конец политическому кризису, больше не делить должности, а подумать о гражданах этой страны, которые ждут хороших дорог, водопроводов, зарплат, пенсий и т.д.", - написал на Facebook Александру Кауйя, председатель молодежной организации ДПМ. Манифестанты скандируют "Нет досрочным выборам, хотим стабильность!". У них в руках транспаранты с надписями: "Майя и Андрей, Молдова слезам не верит!", "Майя и Андрей, озабоченные должностями!"

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