Нэстасе прячется за спинами спецназа Fulger и провоцирует манифестантов

Нэстасе прячется за спинами спецназа Fulger от манифестантов, возмущенных, что он и его партнер по тандему Майя Санду ведут страну к досрочным выборам. Пользуясь защитой полицейских, политик оскорбляет и провоцирует протестующих.

Бывший прокурор периода коммунистов попытался даже запугать одного из своих односельчан.

"Иди-ка ты домой, что ты здесь ищешь, ты унионист, тебе не стыдно находится в рядах наемников Плахотнюка?"

Примерно 10 000 человек со всей страны собрались у парламента, требуя у депутатов не вводить страну в политический кризис и не допускать досрочных выборов, как того хочет Санду и Нэстасе.

Манифестанты скандируют "Нет досрочным выборам, хотим стабильность!" У них в руках транспаранты с надписями: "Майя и Андрей, Молдова слезам не верит!", "Майя и Андрей, озабоченные должностями!"