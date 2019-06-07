В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Посетитель музея в канадской провинции Альберта случайно открыл сейф, который сотрудники музея не могли открыть в течение более 40 лет, сообщает канадский телеканал Global News.

По информации телеканала, 36-летний Стивен Миллс вместе с семьей отправился в город Вермилион (Vermilion) в туристическую поездку, где они попросили устроить им тур по музею Vermilion Heritage Museum, хотя он был уже закрыт, передает РИА Новости.

В рамках экскурсии посетителям показали сейф, который передали в дар музею более 40 лет назад. С тех пор сотрудники музея предпринимали несколько попыток его открыть, нанимая слесаря и сотрудников компании-производителя.

"Я просто опустился на колени и стал слушать, и услышал, как внутри двигается (механизм - ред.)... Я подумал, попробуем 20, 40, 60. Просто типичная комбинация, три раза вправо, два раза влево, повернул ручку и (дверь - ред.) открылась", - приводит телеканал слова Миллса.

Внутри сейфа оказались только несколько старых документов, блокнот официантки и чек, отмечает телеканал. После произошедшего Миллсу позвонил президент совета директоров музея, выразив ему благодарность.

По его словам, музей был на грани закрытия, но освещение в СМИ может способствовать привлечению новых посетителей.