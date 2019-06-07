БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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