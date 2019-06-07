Что говорят манифестанты, собравшиеся на митинге у парламента

Удалось пообщаться с людьми, которые собрались перед парламентом. Вот что говорят манифестанты:

"Мы хотим стабильное правительство, стабильный парламент, мы не хотим войны, не хотим партии на разных баррикадах, хотим стабильности".

"Мы не довольны, что три месяца депутаты ничего не делают, они готовы продать Молдову направо и налево. Пошел дождь - в стране катастрофа, а они выбирают должности. Хотим чтобы они работали так, как работали до этого ДПМ и мы придем к стабильности".

"Хотим чтобы Нэстасе и Гимпу уехали в Румынию, а ДПМ и ПСРМ объединились и создали коалицию. Только этого хотим".

"Депутаты за три месяца не сделали абсолютно ничего, только бегают и выбирают себе должности, мы не хотим досрочных выборов. Мы хотим, чтобы они работали на наше благо, проводили реформы, развивали страну".

"Я против Нэстасе. Он не народный депутат. Стоит за спинами полиции с телефоном, но не идет поговорить с людьми".

"Хотим чтобы политики смотрели не на должностные места, а на народ, на наши заботы. Мы хотим, чтобы наше мнение было учтено, хотим жить хорошо, хотим хорошие дороги, социальные пакеты, а политики только делят кресла и тратят государственные деньги".

"Прошло три месяца, а у нас никакого результата, депутаты не могут ни в чем разобраться, я пришел им помочь. Услышьте, мы хотим функционирующий парламент, чтобы было правительство, чтобы они занялись работой, мы уже потеряли пол года".