КС назвал крайний срок роспуска парламента

Конституционный суд Республики Молдова несколько минут назад вынес решение по поводу крайнего срока роспуска парламента.

Таким образом срок, за который депутаты должны были сформировать правительство, истекает спустя три месяца после признания парламентских выборов от 24 февраля 2019 года.

По решению суда, 90-дневный срок, в течение которого новоизбранный парламент должен был сформировать правительство, истекает в 00:00, так как 9 марта были утверждены выборы.

Действующий парламент должен быть распущен до завтра.