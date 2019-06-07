Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает главы правительства, сообщает в пятницу, 7 июня Reuters.
Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не выберут преемника. Этот процесс может занять несколько недель, передает Корреспондент.
В числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.
Тереза Мэй занимала пост премьер-министра Соединенного Королевства и пост лидера Консервативной партии с июля 2016 года. Она стала второй женщиной в истории, возглавившей британское правительство.
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Валерий Реницэ