Купаться запрещено: в столичных озерах "живут" опасные бактерии

Столичные водоемы, а также озеро Ватра и река Днестр непригодны для купания. Таковы результаты исследований проб воды, которые недавно взяли специалисты Национального агентства общественного здоровья во всех этих водоемах. Кроме того, эксперты отмечают, что и прибрежные зоны полны вредоносных бактерий, опасных для здоровья.

"Было установлено, что в большинстве водоемов кишечная палочка. Кроме того, никаких мер для очистки этих озер не предпринимается, так как они не защищены от внешнего загрязнения", - заявил гигиенист НАОЗ Тудор Пуйю.

Врачи говорят, что купание в грязной воде может спровоцировать серьезные заболевания, в том числе энтеровирусные.

"Эта инфекция может вызвать и менингит. И тогда появляется рвота, невыносимая головная боль, настолько сильная, что дети руками держатся за голову", - отметила инфекционист Людмила Быркэ.

Предупреждения отдыхающих не пугают. В парках "Валя Морилор" и "Ла извор" загорают и купаются десятки людей.

В Национальном агентстве общественного здоровья сообщают, что в конце июня повторно проверят качество воды.