ДПМ: Не граждане будут платить за досрочные выборы, а политические партии

"Поскольку в бюджете Республики Молдова не было предусмотрено средств на досрочные выборы, мы будем искать решения, чтобы все расходы были разделены между партиями, которые прошли в парламент". С таким заявлением выступил вице-председатель Демократической партии Молдовы Андриан Канду после заседания Национального политического совета ДПМ.

"К сожалению, за три месяца правительство не было сформировано, я хочу повторить, что после выборов ДПМ продемонстрировала свою готовность обсудить вопрос формирования парламентского большинства с ACUM. Мы не обсуждали функции. К сожалению, за все три месяца я увидел, что переговоры между ПСРМ и ACUM были сосредоточены на обсуждении должностей, и ни разу я не слышал, чтобы они обсуждали потребности людей, и что Молдова станет государством, в котором люди будут жить счастливо. Они поставили интересы политиков выше интересов людей. Они также нарушили собственные обещания, которые давали перед выборами", - сказал Андриан Канду.

В то же время премьер Павел Филип сказал, что найдет решение, чтобы на гражданах никак не сказались расходы государства на досрочные выборы, и пообещал, что социальные проекты, начатые его командой, будут продолжены.

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