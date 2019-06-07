В Кишиневе открылась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов

В столице открылась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов прежних лет. Часть представленных экспонатов достигла уже почтённого возраста, однако вся техника на ходу. Самому старому экземпляру - около 80-ти лет.

Коллекционер Сергей Ключников говорит, что ему повезло. Он приобрел раритетный ИЖ Юпитер-2 всего за 20 тысяч леев, практически, в идеальном состоянии и с очень небольшим пробегом - всего 23 километра. Между тем мотоциклу уже 50 лет.

"Его хранили в квартире, в Бендерах. Когда я его нашел, пробег был равен всего 19 километрам. Еще четыре километра набежали, по большой части, при перемещениях из одного места в другое. Мотоцикл находился в рабочем состоянии. У него было лишь несколько мелких дефектов", рассказал коллекционер Сергей Ключников.

В холле одного из столичных коммерческих центров, где и открылась экспозиция, выставлены и ретроавтомобили. В том числе, этот Mercedes S-класса, выпущенный в 1952 году.

Другой жемчужиной выставки стал Jaguar 53-го года выпуска - самый быстрый на тот момент автомобиль. Он способен разогнаться до 227 километров в час. К участию в экспозиции была допущена лишь та техника, что сохранила изначальный вид.

"Конструктивные изменения не допустимы. Даже если автомобиль был восстановлен, обновлен, должны быть соблюдены все технологии, которые использовались в то время, и запчасти также должны быть аутентичными. Все что вы тут видите, имеет право называться историческими транспортными средствами", сказал организатор выставки Дан Унтурэ.

Техника интересует и взрослых, и детей.

"Мне нравятся мотоциклы этой модели. У меня был такой, я его продал и теперь жалею. Сейчас их осталось мало, найти такой очень сложно, хотя и возможно".

"Я являюсь мотоциклистом уже 40 лет. Все представленные здесь модели великолепны".

"У меня с ними связано очень много воспоминаний. Очень хорошая выставка".

Экспозиция организована в рамках недели мотоциклов, которая проводится во всем мире. Выставка будет открыта в течение трех дней.