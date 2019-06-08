ОФИЦИАЛЬНО Разъяснение КС: Парламент X-го созыва завершает формирование правительства до 7 июня 2019 включительно

Конституционный Суд разъяснил, когда наступает последний день формирования правительства.

Судьи подтвердили, что вчера был последний день, когда законно ещё могло быть сформировано правительство.

«Исходя из конституционных норм, парламент Республики Молдова X-го созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 включительно»,- говорился в пресс-релизе КС.

Судьи разъяснили также, что, согласно конституционным нормам, срок трёх месяцев (90 дней), в течение которого новоизбранный парламент должен был сформировать правительство, начался с момента признания выборов. Выборы 24 февраля были признаны 9 марта.