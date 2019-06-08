Ученые наблюдали за здоровьем шести десятков детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Часть из них страдала от пищевой аллергии, а другие не имели подобных проблем или же были астматиками, передает Корреспондент

Они попытались выяснить, что именно привело к развитию первой формы аллергии, сравнив то, какой пищей питались все три группы дошколят и школьников, в каких условиях они жили и как различались их анализы.

Сравнение указало, что дети, страдавшие от пищевой аллергии, имели две общие черты, отделявшие их от остальных участников наблюдений. Они употребляли большое количество фастфуда, а их организм содержал в себе много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами.

Подобные соединения, так называемые "конечные продукты гликирования", накапливаются в пище в больших количествах при ее длительной тепловой обработке в тех случаях, если она содержит в себе большие количества сахаров. Они плохо выводятся из организма, а их накопление связывают с развитием диабета, атеросклероза, болезни Альцгеймера и прочих болезней, связанных с хроническими воспалениями.

При этом, астма и многие другие формы аллергии также развиваются гораздо чаще в подобной ситуации, выяснили итальянские ученые.

Это заставило их предположить, что конечные продукты гликирования и связанные с ними нарушения в работе организма могут быть одними из главных причин развития всемирной эпидемии пищевой аллергии.

Их теорию подтверждает и то, что данная болезнь чаще встречается среди жителей США, Канады и стран Европы, где на долю фастфуда приходится примерно половина от ежедневного рациона.