Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии, что особенно характерно для детей. Об этом сообщили итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN.
"Ни одна существующая теория или модель не способны раскрыть того, почему число носителей пищевой аллергии резко выросло в последние годы. Накопление большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда может объяснять появление этой эпидемии", − заявил Роберто Канани из Неаполитанского университета (Италия).
Они попытались выяснить, что именно привело к развитию первой формы аллергии, сравнив то, какой пищей питались все три группы дошколят и школьников, в каких условиях они жили и как различались их анализы.
Сравнение указало, что дети, страдавшие от пищевой аллергии, имели две общие черты, отделявшие их от остальных участников наблюдений. Они употребляли большое количество фастфуда, а их организм содержал в себе много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами.
Подобные соединения, так называемые "конечные продукты гликирования", накапливаются в пище в больших количествах при ее длительной тепловой обработке в тех случаях, если она содержит в себе большие количества сахаров. Они плохо выводятся из организма, а их накопление связывают с развитием диабета, атеросклероза, болезни Альцгеймера и прочих болезней, связанных с хроническими воспалениями.
При этом, астма и многие другие формы аллергии также развиваются гораздо чаще в подобной ситуации, выяснили итальянские ученые.
Это заставило их предположить, что конечные продукты гликирования и связанные с ними нарушения в работе организма могут быть одними из главных причин развития всемирной эпидемии пищевой аллергии.
Их теорию подтверждает и то, что данная болезнь чаще встречается среди жителей США, Канады и стран Европы, где на долю фастфуда приходится примерно половина от ежедневного рациона.
Комментарии
- Физики создали молекулу размером с живую клетку
- Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет
- Создан разлагающийся в океане биопластик
- В NASA придумали, как спасти застрявший в почве Марса зонд InSight
- Ученые расшифровали "язык младенцев"
- Названа польза томатного сока
- Названо оптимальное число шагов в день
- Ученые изобрели "живой пластырь" для сердца, который поможет пережить приступ
- Тревожность может спровоцировать аллергию
- Назван вред всех типов мяса
- Ученые рассказали, чем фастфуд опасен для детей
- ОФИЦИАЛЬНО Разъяснение КС: Парламент X-го созыва завершает формирование правительства до 7 июня 2019 включительно
- Александру Тэнасе: Сегодня крайний срок формирования правительства
- В Кишиневе открылась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов
- ДПМ: Не граждане будут платить за досрочные выборы, а политические партии
- Женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек
- Переговоры ДПМ и ПСРМ: обсуждали не функции, а приоритеты народа
- Додон: Мы идем на досрочные выборы. ПСРМ не договорились с ACUM
- КС назвал крайний срок роспуска парламента
- Митинг у парламента: Люди требуют политической стабильности. ФОТО
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ