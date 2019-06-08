Как сообщила мэриия Кишинева, в период с 07.06.2019 с 23:00 до 10.06.2019 до 04:00 будет приостановлено дорожное движение на улице Флорилор, на участке между улицами Студенческой и Матей Басараб, в связи с ремонтом канализационных сетей.
Во время выполнения работ, движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Маршрут № 112:
Туда - с ул. Флорилор по Матей Басараб, пр-т. Москова;
Обратно - с пр-т. Москова по улицам Матей Басараб, Флорилор и далее по установленному маршруту.
Кроме того, в период с 15.06.2019 с 00:00 - 17.06.2019 до 04:00 дорожное движение будет приостановлено на улице Студенческой, на участке между пр-т. Москова и ул. Флорилор, в связи с выполнением работ по монтажу канализационных сетей.
Маршруты общественного транспорта будут организованы следующим образом:
Автобусы на маршрутах: № 26, № 28, № 47 и № 48:
Туда - с ул. Студенческой по ул. Флорилор, ул. Матей Басараб, пр-т. Москова и далее по установленным маршрутам;
Обратно - по тем же маршрутам.
Маршруты: № 130, № 140, № 148, № 152, № 162 и № 186:
Туда - с пр-т. Москова по улице Матея Басараба, улице Флорилор, улице Студенческой и далее по установленным маршрутам.
Обратно - по тем же маршрутам.
Водителям, пересекающим данные участки рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать район.
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|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ