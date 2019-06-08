Додон: Есть решение КС, которое обязывает президента распустить парламент, но сегодня я не подпишу этот указ

Игорь Додон заявил, что есть решение Конституционного суда, согласно которому президент обязан распустить парламент. В то же время глава государства заявил, что не подпишет сегодня указ о роспуске парламента.

"Я приглашаю парламентские фракции провести консультации в понедельник, чтобы решить, что мы будем делать дальше", сказал Игорь Додон. В то же время президент сообщил, что пригласил сегодня на дискуссии послов ЕС, России и США. "Смогут или не смогут парламентские партии договорится о чем-то сегодня. Начиная с 24 февраля они пытались это сделать, возможно сегодня им удастся все-таки добиться консенсуса. Главный вопрос: будет или нет признано совместное голосование. Очевидно, что внутри страны и Конституционный суд – не признают", - сказал Игорь Додон.

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