Игорь Додон заявил, что есть решение Конституционного суда, согласно которому президент обязан распустить парламент. В то же время глава государства заявил, что не подпишет сегодня указ о роспуске парламента.
"Я приглашаю парламентские фракции провести консультации в понедельник, чтобы решить, что мы будем делать дальше", сказал Игорь Додон.
В то же время президент сообщил, что пригласил сегодня на дискуссии послов ЕС, России и США.
"Смогут или не смогут парламентские партии договорится о чем-то сегодня. Начиная с 24 февраля они пытались это сделать, возможно сегодня им удастся все-таки добиться консенсуса. Главный вопрос: будет или нет признано совместное голосование. Очевидно, что внутри страны и Конституционный суд – не признают", - сказал Игорь Додон.
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