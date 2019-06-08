Политический аналитик: ПСРМ и ACUM идут к госперевороту при поддержке президента Молдовы

"ПСРМ и ACUM идут к госперевороту. При поддержке президента Молдовы". Об этом заявил на своей странице в Facebook политический аналитик Виталий Андриевский.

Согласно решению Конституционного суда крайний срок формирования правительства истек вчера, 7 июня. Однако еще сегодня политические фракции проводят переговоры.

"Вчера, в 24.00 истек срок, отпущенный на формирования парламента. Все ожидали, что президент Молдовы выполнит свой конституционный долг и сегодня распустит парламент и будут объявлены досрочные выборы.

Но случилось неожиданное. Вероятно, после вчерашнего его заявления, что невозможно заключить коалицию с ACUM последовало оперативное вмешательства со стороны Кремлёвского куратора с жестким требованием о вступлении Партии социалистов в коалицию "любой ценной", - написал Андриевский.

По мнению аналитика, главная цель ПСРМ - не допустить к власти ДПМ, которая может улучшить свой результат на досрочных выборах и не дать им возможность при международной поддержке добиться вывода российского контингента с территории Молдовы и реинтегрировать страну.

"Для этого Россия потребовала от ПСРМ отказаться от программных требований по русскому языку, Гагаузии, истории Молдовы и прочим идеологическим требованиям, зная, что ACUM никогда на них н согласится.

Для этого куратор потребовал от президента Молдовы выйти за правовое поле, нарушить Конституцию дать возможность еще раз попробовать ПСРМ ACUM создать правящую коалицию", - пояснил Виталий Андриевский.

Политический аналитик считает, что неважно, какое решение примут партии.

"Важно, что президент Молдовы готов пойти на все, даже нарушения Конституции, только чтобы выполнить волю своих зарубежных кураторов. А это уже прямая угроза национальной безопасности Молдовы", - считает аналитик.