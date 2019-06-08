Пчеловоды на юге страны собрали в полтора раза больше меда акации в этом году

В полтора раза больше меда акации собрали в этом году пчеловоды в некоторых южных и центральных районах страны. Специалисты говорят, что из-за прошедших дождей период цветения акации увеличился почти на неделю.

62-летний Андрей Зэгэряну доволен результатами своей работы. "В этих сотах около двух килограммов меда". 150 пчелиных семей приносят в среднем полторы тонны меда. "По мере заполнения, пчелы закупоривают соты. Крышечки нужно срезать. Если соты не закрыты, мед выходит достаточно легко". Подготовленную для откачки меда рамку помещают в центрифугу. Через 20 дней начнут собирать и липовый мед. По прогнозам Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы, цена меда на внутреннем рынке не изменится, а мед, который пойдет на экспорт, подорожает примерно на треть. "Оптовая цена производителя - от 55 и 60 леев. В нынешнем году она вырастет до 70-90 леев. У тех, кто торгует медом в розницу, килограмм меда по-прежнему будет стоить 100-120 леев", - сказал глава Ассоциации пчеловодов Ион Максим.

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