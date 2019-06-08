Демократическая партия требует отставки президента Игоря Додона

ДПМ требует отставки главы государства, потому что условия, которые представил Игорь Додон на вчерашних переговорах, ведут к федерализации государства. Об этом сообщил вице-председатель партии ДПМ Андриан Канду сегодня на брифинге для прессы.

По словам Канду, демократы организуют процедуру отстранения Игоря Додона от должности президента РМ.

"Мы требуем отставки президента Додона, потому что, подобного рода документами, он предает нашу страну. Молдове не нужен такой президент. Мы просим, чтобы этой осенью прошли как досрочные парламенсткие выборы, так и выборы президента.

Нам необходим глава государства, который будет любить эту страну, который будет защищать ее интересы, а не свои личные. Мы считаем, что то, что сегодня произойдет в парламенте больше похоже на узурпацию власти и будет считаться незаконным.



Мы берем право организовать акции протестов, чтобы выразить наше политическое видение и потребовать отставки Додона. Если он человек чести, он должен доброврольно уйти в отставку сегодня же", - заявил Андриан Канду.