Политолог: "проевропейцы" из блока ACUM оказались такими же "прорусскими", как и социалисты

Блок ACUM обвиняют в национальной измене. Они в той же мере, как и социалисты, предали свой электорат. Представители бинома ПДС-ППДП будут идти на крайние меры лишь бы прийти к власти. Такого мнения придерживается политолог Александр Солкан.

"Блок Национального предательства. То, что ранее было понятно немногим, стало очевидным для всех: "проевропейцы" из блока ACUM оказались такими же "прорусскими", как и социалисты. В агонии, представители ACUM решили протянуть руку Козаку. Думаю, это была игра. Плахотнюк снова бросил вызов планам Кремля. После необоснованных жалоб блок ACUM вместе со всеми своими компонентами войдет в историю, в самую ужасную часть современной истории", - заявил Александр Солкан.

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