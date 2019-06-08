Американец выиграл в лотерею $350 миллионов благодаря печенью с предсказаниями

Житель американского штата Северная Каролина выиграл 344,6 миллиона долларов в лотерею "Powerball" благодаря печенью с предсказаниями. Об этом сообщает UPI.

Победителем стал 66-летний Чарльз Джексон. В течение двух лет, играя в лотерею, он использовал одни и те же числа - 6, 15, 34, 45, 52 и 8, передает УНИАН.

"Эти числа взяты из печенья с предсказаниями, которые покупала моя внучка два года назад", - рассказал победитель.

Счастливчик пока не решил, как потратит выигрыш. "Моя жизнь, наверное, не сильно изменится. Я буду носить те же джинсы, которые на мне сейчас. Но, вероятно, куплю себе еще несколько новых", - прокомментировал он.