В Одесской области выпал град в форме шипов. ФОТО

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Одесской области. Так, на днях в Арцизском районе выпал град довольно устрашающей формы.

Фотографиями градин очевидцы делятся в соцсетях. Льдинки не круглые, как обычно, а с шипами, похожие на кристаллы, пишет "Думская".

Некоторые достигали четырех сантиметров в диаметре. К счастью, обошлось без пострадавших.