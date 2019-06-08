Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО

Игорь Додон заявил, что Россия обещает закрыть все уголовные дела на имя Влада Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации Молдовы. Подобное заявление было сделано вчера в ходе беседы президента с лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

Видео подтвержающее слова президента было сделано вчера, 7 июня, около 12:30.

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