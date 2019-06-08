Трагедия в Хынчештах: отчим нашел тело 9-летнего мальчика в холодильнике

Отчим нашел тело 9-летнего мальчика в холодильнике. Трагедия произошла вечером 7 июня в селе Буцены Хынчештского района.

Отчим ребенка, 38-летний мужчина, вернулся домой и обнаружил мальчика мертвым в холодильнике. Ещё двое детей двух и четырёх лет, мирно спали в другой комнате, сообщает deschide.md.

Мужчина сообщил полиции, что дети остались без присмотра взрослых. Когда глава семейства вернулся домой, то обнаружил, что входная дверь была заперта. В результате ему пришлось лезть в дом через окно. Он увидел, что дверь неработающего холодильника была приоткрыта, а внутри обнаружил тело 9-летнего мальчика.

По предварительной информации, на теле мальчика не было обнаружено следов насильственной смерти. Предполагается, что ребенок умер в результате асфиксии.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.