В селе Пашканы Криулянского района спроектировали виноградник с помощью GPS

Молдавские фермеры перенимают европейский опыт. В селе Пашканы Криулянского района спроектировали виноградник с помощью GPS. Закладка начнется через несколько дней.

Подготовили проект на кафедре геодезии Аграрного университета. Отслеживать закладку виноградника будут с помощью дрона.

"Преимущество GPS-проектирования - высокая точность. Так работы займут меньше времени. Расстояние между рядами и между растениями для каждой культуры свое. В среднем проект стоит пять - шесть тысяч леев", - сказал преподаватель кафедры кадастра и геодезии Валерий Синейка.

Еще одно преимущество - можно заранее точно рассчитать, сколько понадобится столбов и черенков.

"Это более простой и более точный метод определения границ плантации. Сделать это может один человек. И не будет ошибок, как бывало - когда границы накладывались одна на другую", - отметил фермер Ион Эфрос.

Для студентов университета - это практическое занятие.

"Система упрощает работу, измерения занимают немного времени, все данные - в электронном формате. Это удобно, если в будущем захочешь их изменить".

"Практика всегда лучше теории. Новые технологии - это будущее. Мы должны все это знать, если хотим двигаться вперед".

"Использование в сельском хозяйстве современных технологий, робототехники в итоге приводит к сокращению рабочей силы. А это экономия и времени", - сказал декан факультета садоводства Аграрного университета Георгий Николэеску.

Оборудование для GPS-проектирования многолетних плантаций есть только в университете. Купили его при поддержке Агентства США по международному развитию.