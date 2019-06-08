Молдавские фермеры перенимают европейский опыт. В селе Пашканы Криулянского района спроектировали виноградник с помощью GPS. Закладка начнется через несколько дней.
Подготовили проект на кафедре геодезии Аграрного университета. Отслеживать закладку виноградника будут с помощью дрона.
"Преимущество GPS-проектирования - высокая точность. Так работы займут меньше времени. Расстояние между рядами и между растениями для каждой культуры свое. В среднем проект стоит пять - шесть тысяч леев", - сказал преподаватель кафедры кадастра и геодезии Валерий Синейка.
Еще одно преимущество - можно заранее точно рассчитать, сколько понадобится столбов и черенков.
"Это более простой и более точный метод определения границ плантации. Сделать это может один человек. И не будет ошибок, как бывало - когда границы накладывались одна на другую", - отметил фермер Ион Эфрос.
Для студентов университета - это практическое занятие.
"Система упрощает работу, измерения занимают немного времени, все данные - в электронном формате. Это удобно, если в будущем захочешь их изменить".
"Практика всегда лучше теории. Новые технологии - это будущее. Мы должны все это знать, если хотим двигаться вперед".
"Использование в сельском хозяйстве современных технологий, робототехники в итоге приводит к сокращению рабочей силы. А это экономия и времени", - сказал декан факультета садоводства Аграрного университета Георгий Николэеску.
Оборудование для GPS-проектирования многолетних плантаций есть только в университете. Купили его при поддержке Агентства США по международному развитию.
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Валерий Реницэ