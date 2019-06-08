Депутат ACUM Октавиан Цыку не согласен голосовать за кандидатуру Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента

Депутат блока ACUM Октавиан Цыку заявил, что отказался подписывать соглашение между ACUM и ПСРМ. Заявление было сделано в эфире частного телеканала.

Цыку объяснил свою позицию тем, что не согласен голосовать за кандидатуру Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента.

"Я буду голосовать за правительство Майи Санду с министрами от блока ACUM", - заявил депутат октавиан Цыку.