Несмотря на то, что это незаконно, депутаты ПСРМ и ACUM собрали спецкомиссию, чтобы выбрать председателя парламента

Депутаты блока ACUM и ПСРМ встретились на заседании парламента не смотря на то, что Конституционный суд вчера сообщил, что время формарирования нового правительства истекло. Это значит, что президент должен подписать указ о роспуске парламента.

Депутаты ПСРМ и бином ПДС-ППДП собрали спецкомиссию, чтобы выбрать председателя парламента. Напомним, что бывший судья КС Виктор Попа заявил, что президент страны обязан распустить парламент. "Исходя из конституционных норм, парламент Республики Молдова X-го созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 включительно", - говорится в пресс-релизе КС. Судьи разъяснили также, что, согласно конституционным нормам, срок трёх месяцев (90 дней), в течение которого новоизбранный парламент должен был сформировать правительство, начался с момента признания выборов.

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