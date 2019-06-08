Депутаты блока ACUM и ПСРМ хотят сформировать кабинет министров, не смотря на то, что Конституционный суд еще вчера сообщил, что время формирования нового правительства истекло.
Представлен список людей, которые станут частью нового правительства:
Майя Санду - премьер-министр
Андрей Нэстасе - министр внутренних дел
Василий Шова - министр по реинтеграции
Наталья Гаврилица - министр финансов
Джеоржета Минку - министр сельского хозяйства
Николай Попеску - министр иностранных дел и евроинтеграции
Павел Войку - министр обороны
Вадим Брынзан - министр экономики
Станислав Павловский - министр юстиции
Лилиана Николаеску-Онофрей - министр образования
Алла Немеренко - министра Здравоохранения
Конституционный суд отметил, что парламент Республики Молдова X-го созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 включительно. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.
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