Британка трижды не могла улететь в отпуск из-за сильной худобы

Жительница английского графства Эссекс Эмма Олдфилд пять лет боролась с анорексией, за это время она трижды пыталась поехать в отпуск, но ее не пускали в самолет из-за худобы. Свою историю девушка рассказала британской газете Daily Mail.

Эмма должна была поехать в Испанию в 2016 году, в Прагу в 2017 году и в Турцию в 2018 году, но была вынуждена отказаться от путешествий, потому что врачи были уверены, что давление в самолете может ее убить, пишет Известия.

Болезнь началась у Эммы в 2012 году, когда ее мать умерла от рака. Она чувствовала себя ужасно и не могла заставить себя есть. В 2015 году ей даже пришлось оставить работу в детском лагере, чтобы полностью погрузиться в лечение.

Девушка рассказала, как не ела длительное время, а потом набрасывалась на углеводные продукты. Поев, она начинала испытывать угрызения совести и вызывала у себя рвоту, а затем физически нагружала организм.

Эмме понадобилось несколько лет для того, чтобы прийти в форму. Ей помогли грамотные специалисты. До конца она еще не оправилась, однако сейчас чувствует себя счастливей, чем все последние годы.