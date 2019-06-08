Депутат ППДП Юрий Реницэ отказался голосовать за кандидатуру Зинаиды Гречаный на пост спикера парламента

Еще один депутат от блока ACUM отказался голосовать за кандидатуру Зинаиды Гречаный на пост спикера парламента. Речь идет о Юрие Реницэ, который объяснил свое решение тем, что кандидатура Гречаный нарушает все европейские стандарты.

В то же время Реницэ заявил, что Европейский союз является барометром демократии, который продвигает верховенство закона и права граждан.

Ранее сообщалось, что депутат ППДП Октавиан Цыку заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Гречаный на пост председателя парламента.