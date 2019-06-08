Андриан Канду: То, что происходит сегодня в парламенте - это узурпация государственной власти

Вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил, что незаконное голосование за спикера парламента является узурпацией государства.

"Любой документ, за который проголосовал этот парламент, будет подвергнут критике. ДПМ опровергает решение о назначении председателя парламента.

Что касается незаконного финансирования ПСРМ, встает вопрос о законности этой партии и о выборах 24 февраля. Мы просим компетентные органы провести расследование", - заявил Андриан Канду.

"Граждане Молдовы - единственные, кто могут принять решение, и даже, если ранее мы не хотели досрочных выборов, сейчас это единственный выход", - сказал Канду.