Назван самый ценный футболист мира

Business Insider составил список самых ценных футболистов мира. Его возглавил французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Рейтинг доступен на сайте издания.

Эксперты оценили стоимость Мбаппе в 229 миллионов евро. На втором месте — его 27-летний одноклубник бразилец Неймар (206 миллионов евро). Третью строчку занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Его стоимость оценили в 183 миллиона евро, передает lenta.ru.

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял 19-е место из 21. Его оценили в 103 миллиона евро. Положение португальца в табели о рангах эксперты издания связывают с возрастом футболиста. В феврале ему исполнилось 34 года.

Рейтинг составлялся с учетом данных о длительности контрактов игроков, их нынешней формы и выступлений в прошедшем сезоне.

20-летний Мбаппе провел в составе ПСЖ 29 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 33 гола. Он стал лучшим бомбардиром первенства, опередив ближайшего преследователя на 11 забитых мячей.