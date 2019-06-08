Business Insider составил список самых ценных футболистов мира. Его возглавил французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Рейтинг доступен на сайте издания.
Эксперты оценили стоимость Мбаппе в 229 миллионов евро. На втором месте — его 27-летний одноклубник бразилец Неймар (206 миллионов евро). Третью строчку занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Его стоимость оценили в 183 миллиона евро, передает lenta.ru.
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял 19-е место из 21. Его оценили в 103 миллиона евро. Положение португальца в табели о рангах эксперты издания связывают с возрастом футболиста. В феврале ему исполнилось 34 года.
Рейтинг составлялся с учетом данных о длительности контрактов игроков, их нынешней формы и выступлений в прошедшем сезоне.
20-летний Мбаппе провел в составе ПСЖ 29 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 33 гола. Он стал лучшим бомбардиром первенства, опередив ближайшего преследователя на 11 забитых мячей.
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