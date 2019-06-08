Ученица профшколы Каушанского района стала победителем конкурса "Лучшая бизнес-идея"

16 молодых людей приняли накануне участие в конкурсе "Лучшая бизнес-идея". Главный приз достался ученице профессиональной школы Каушанского района Виктории Петковой. Она планирует открыть ателье по пошиву национальных костюмов.

"Первое место и приз в семь тысяч леев от Министерства образования достаётся ателье по пошиву ий и стилизованных рубашек".

Виктория принесла на конкурс несколько своих работ. Жюри отметило, что девушка представила вполне осуществимый и прибыльный бизнес-проект.

"Это для детей, а это для мужчин, вот эти для женщин. Будем делать и разные аксессуары, фартуки, например, и экологические сумки", - сказала участница Виктория Петкова.

Составить бизнес-план Виктории помогла ее преподавательница.

"Я очень ею горжусь, и рада её достижениям. Ию тоже она сделала, долго над ней работала. Я сказала Виктории: хочу к последнему этапу конкурса примерить новую ию", - добавила преподаватель профшколы Лилиана Чобану.

А Екатерине Чебан, которая намерена открыть радио для детей, вручили компьютер.

"Я счастлива. Прежде всего, хочу, чтобы у моих детей было свое радио, которое бы помогало им расти и развиваться. Чтобы они не сидели только в телефонах и у телевизора и компьютера".

Представили на конкурсе и бизнес-план открытия пекарни, специализирующийся на производстве персоналиризованного печенья, а также мини-фабрики по производству мармелада.

"Молодые люди представили хорошие идеи. Мы, в свою очередь, продолжаем развивать этот проект. Речь идёт о старт-апах для молодежи. Государство в виде гранта предоставляет 65% средств", - отметил госсекретарь Министерства образования Вячеслав Чернат.

По словам организаторов, цель конкурса - продвижение предпринимательского духа среди молодёжи.

"Это может быть создание собственного дела, предоставление услуг на основе патента предпринимателя или развитие собственного бизнеса. Мы хотим, чтобы как можно больше выпускников нашли себя на рынке труда Республики Молдова", - заключила исполнительный директор CEDA София Шулянски.

Конкурс организовывали пятый год подряд.