Спектакль для поклонников балета организовали во Дворце республики. Перед зрителями выступили десять звезд балета. Все они выходцы из Молдовы, работающие сейчас в Италии, России и Испании.
Рада Думиникэ уже шесть лет руководит собственной балетной школой в Мадриде. Она не выступала на молдавской сцене 12 лет.
"Балет для меня все, и начало, и конец. Не могу его бросить и сказать, что больше не хочу танцевать. Я всегда хочу танцевать, это уже у меня в крови".
А Софья Матюшенская уже пять лет является солисткой Театра балета в Санкт-Петербурге.
А вот Александр Балан нашел себя на родине. Он уже 17 лет выступает на сцене столичного Театра оперы и балета имени Марии Биешу.
"Это моя профессия. Было трудно, но мне очень нравится. Поначалу я сомневался, как парень может стать артистом балета. А затем, как говорится, аппетит приходит во время еды".
Зал был переполнен.
"Это очень приятный сюрприз и хорошая инициатива. У нас действительно есть таланты. Много талантов из Молдовы самореализовались в других странах, в других театрах. Мы должны их знать".
"Артисты особенные. Отлично чувствуют себя на сцене, превосходно танцуют, они все разные, и это очень интересно".
Выступили на сцене и студенты столичного хореографического колледжа. Организаторы говорят, что молдавский балет хорошо известен на мировом уровне.
"Мы хотим показать людям, что балет - это красота, это искусство, которое раскрывает душу и наполняет позитивом", - сказала организатор концерта Кристина Терентьева.
Мероприятие организовали в третий раз.
Комментарии
- Ученица профшколы Каушанского района стала победителем конкурса "Лучшая бизнес-идея"
- В селе Пашканы Криулянского района спроектировали виноградник с помощью GPS
- Пчеловоды на юге страны собрали в полтора раза больше меда акации в этом году
- Движение транспорта по улицам Флорилор и Студенческой ограничат на несколько дней
- В Кишиневе открылась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов
- Купаться запрещено: в столичных озерах "живут" опасные бактерии
- День профсоюзного работника отметили в Молдове
- БАК 2019: одного ученика удалили с экзамена
- БАК-2019: около 15 тыс. лицеистов сдали сегодня экзамен по языку обучения
- Полиция обнаружила во дворе жилого дома на Рышкановке коноплю, стоимостью 50 тыс. леев
- Во Франции обесточены десятки тысяч домов из-за бури
- Додон назначил Майю Санду премьер-министром, вопреки решению КС
- Меган Маркл впервые появилась на публике после родов
- КС признал неконституционным назначение Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента
- Десять мировых звезд балета выступили во Дворце республики в Кишиневе
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- Додон: Мы идем на досрочные выборы. ПСРМ не договорились с ACUM
- КС назвал крайний срок роспуска парламента
- Александру Тэнасе: Сегодня крайний срок формирования правительства
- ДПМ: Не граждане будут платить за досрочные выборы, а парламентские партии
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ