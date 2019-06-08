Десять мировых звезд балета выступили во Дворце республики в Кишиневе

Спектакль для поклонников балета организовали во Дворце республики. Перед зрителями выступили десять звезд балета. Все они выходцы из Молдовы, работающие сейчас в Италии, России и Испании.

Рада Думиникэ уже шесть лет руководит собственной балетной школой в Мадриде. Она не выступала на молдавской сцене 12 лет.

"Балет для меня все, и начало, и конец. Не могу его бросить и сказать, что больше не хочу танцевать. Я всегда хочу танцевать, это уже у меня в крови".

А Софья Матюшенская уже пять лет является солисткой Театра балета в Санкт-Петербурге.

А вот Александр Балан нашел себя на родине. Он уже 17 лет выступает на сцене столичного Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

"Это моя профессия. Было трудно, но мне очень нравится. Поначалу я сомневался, как парень может стать артистом балета. А затем, как говорится, аппетит приходит во время еды".

Зал был переполнен.

"Это очень приятный сюрприз и хорошая инициатива. У нас действительно есть таланты. Много талантов из Молдовы самореализовались в других странах, в других театрах. Мы должны их знать".

"Артисты особенные. Отлично чувствуют себя на сцене, превосходно танцуют, они все разные, и это очень интересно".

Выступили на сцене и студенты столичного хореографического колледжа. Организаторы говорят, что молдавский балет хорошо известен на мировом уровне.

"Мы хотим показать людям, что балет - это красота, это искусство, которое раскрывает душу и наполняет позитивом", - сказала организатор концерта Кристина Терентьева.

Мероприятие организовали в третий раз.