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Меган Маркл впервые появилась на публике после родов
// фото: Twitter/The Royal Family
17:37, 08 Jun 2019
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына Арчи. Вместе с супругом принцем Гарри и другими членами королевской семьи она посетила парад в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Ещё не вернувшаяся в форму после родов 37-летняя герцогиня предпочла надеть закрытое под горло тёмно-синее платье дизайна Givenchy. Образ Маркл дополнила шляпкой и клатчем, пишет life.




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