Во Франции обесточены десятки тысяч домов из-за бури

На западе Франции около 28 тысяч домов остались без света из-за сильной бури. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 8 июня.

Отмечается, что ситуация несколько улучшилась по сравнению с вечером пятницы, когда без электроэнергии остались 42 тысячи домов, передает Корреспондент.

Буря, которую метеорологи назвали Мигель, в пятницу привела к гибели трех спасателей: они утонули во время операции у берегов департамента Вандея.

Последствия бури ощущались не только в прибрежных департаментах, но и, в частности, в Париже.