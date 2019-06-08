БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

На этот день не стоит планировать деловые встречи. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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