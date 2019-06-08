Что предполагал в себе так называемый план Козака? Несколько молдавских политиков считали его катастрофическим для Молдовы

Идею федерализации Молдовы впервые начали обсуждать еще во времена, когда страной правили коммунисты. В 2002 году ее поддержала ОБСЕ. Федерализация представлялась единственной возможностью решить приднестровский конфликт. Однако по настоянию Запада бывший президент Владимир Воронин отклонил этот проект. Документ должен был подписать и российский лидер Владимир Путин. Но его визит был отложен. В апреле 2012 года будучи тогда еще председателем Партии социалистов Игорь Додон заявил, что поддерживает идею федереализации Молдовы.

"Единственной возможностью реинтеграции Республики Молдова - была и остается создание федерации с участием обоих берегов Днестра. Этот подход единственно возможный. Он позволит восстановить территориальную целостность Республики Молдовы", - сказал председатель ПСРМ Игорь Додон. В 2002 году концепция федерализации Молдовы предполагала создание государственно-территориальных образований с собственными конституцией и законодательством. Речь шла о: Молдове, Приднестровье, Гагаузии и области на юге страны с компактным проживанием болгар. У каждого такого образования должно было быть равное количество мест в парламенте.Большинство политиков и экспертов сочли, что для Молдовы этот план является катастрофическим. Был риск, что инициативы Кишинева будут блокированы посредством консенсуса Тирасполя, Комрата и Тараклии. В 2003 году был предложен другой план решения приднестровского конфликта. Помимо федерализации Молдовы он предусматривал дислокацию и пребывание на левом берегу Днестра российских подразделений вплоть до 2020 года. Его автором выступил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Согласно документу, в парламенте страны должен был быть представлен приднестровский регион. У депутатов из Тирасполя должно было быть право вето по ряду вопросов, в том числе, касающихся внешней политики Молдовы. На этот раз Москва предложила этот документ Кишиневу в обход ОБСЕ. Однако он был раскритикован оппозиционными партиями и гражданским обществом. В стране прошли масштабные протесты. Запад снова настоял на отклонении документа. Позднее Владимир Воронин заявил, что документ, предложенный Козаком был отклонен в том числе из-за того, что противоречил положениям Конституции, которые предусматривают нейтралитет Молдовы и не допускают присутствия иностранных войск на территории страны. Многие эксперты тогда сошлись во мнении, что согласившись на так называемый "план Козака" Молдова перестала бы существовать как независимое государство.

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