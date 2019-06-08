Жители столицы смогут в режиме реального времени узнать, насколько загрязнён воздух

Каждый житель и гость столицы сможет в режиме реального времени узнать, насколько загрязнён воздух. Такая возможность появится уже этим летом, после установки современной системы мониторинга. Проект внедрит мэрия в сотрудничестве с частной фирмой на средства, выделенные Программой развития ООН.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, уровень загрязнения воздуха наиболее высок в столице. Эти летом в Кишиневе установят электронные датчики, которые каждые четверть часа будут анализировать состав воздуха. Система заработает в августе, передает canal3.

"Цвет будет показывать уровень загрязнения воздуха. Если на панно горит зеленый, это значит, что качество воздуха хорошее", рассказала замдиректора Государственной гидрометеорологической службы Виолетта Балан.

Внедрит проект частная компания, выигравшая грант Программы развития ООН в размере 8 тысяч долларов.

"Мы установим датчики в пяти частях Кишинева. Воздух будет анализироваться по 10 параметрам в режиме онлайн, чтобы люди знали, что происходит с его качеством", отметил представитель коммерческой компании Андрей Пряшка.

Проблема чистоты атмосферы стоит на мировом уровне. В 2012 году, из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, преждевременно скончались 4 миллиона 200 тысяч жителей планеты.

"Теоретически, общественные акции, например, посадка деревьев, могут повлиять и на стоимость недвижимости. Муниципальные власти будут иметь доступ к данным об уровне загрязнения воздуха и смогут принимать меры", сообщил представитель ПРООН Молдова Александр Ротару.

Горожане говорят, что с каждым годом в столице дышится все хуже.

"Я чувствовала все эти газы, не могла выходить и особенно это чувствуется вдоль улицы, в парке не так сильно, а вдоль улиц, где пробки стоят - дышать невозможно".

"Если раньше в Кишиневе было 10 тысяч машин, сегодня у каждой семьи по 2-3 машины. Загрязнает или это воздух? А как же!".

По данным Гидрометеорологической службы, которая ежедневно проверяет качество воздуха, чаще всего регистрируется превышение предельно допустимой концентрации оксида азота и формальдегида. Оба вещества негативно влияют на дыхательную систему человека.