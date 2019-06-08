В Бельцах выпал град размером с перепелиное яйцо

Проливной дождь превратил улицы Бельц в реки. Затопленными оказалось несколько центральных дорог, в том числе на въезде в город. Уровень воды поднялся примерно на 20 сантиметров.

Дождь сопровождался градом размером с перепелиное яйцо.

Между тем, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пока запросов о помощи от жителей Бельц не получала. В то же время, помощь спасателей понадобилась жителям Сорокского, Бричанского, Флорештского, Дрокиевского и Рышканского районов. Там затопило десятки домов и погребов.

В Сороках в результате непогоды рухнули стены одного дома. К счастью, никто не пострадал. А в Чишмикиое и Чадыр-Лунге были повреждены сельхозугодья. В частности, было размыто около 220 гектаров кукурузы и 100 гектаров подсолнечника.