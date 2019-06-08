В столичном Дендрарии стартовал грандиозный фестиваль Summer Fest

В эти минуты в столичном Дендрарии стартовал грандиозный фестиваль Summer Fest. Сегодня и завтра в кишиневском парке будет греметь музыка. Исполнители будут сменять друг друга на сцене один за другим.

Этим вечером зажжет атмосферу музыкального праздника швейцарская группа Timebelle, которая представляла свою страну на Евровидении в прошлом году, а также румынский исполнитель Smiley и диджеи Willy William и Andrew Rayel.

Кроме того, для зрителей подготовили множество других развлечений: была оборудована фотозона, территория для пикников.

Вход на фестиваль по билетам или по абонементам на два дня.