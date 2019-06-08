Алибасов-младший рассказал, почему отец выпил средство для чистки труб

Бари Алибасов-младший рассказал, что его отец выпил чистящее средство случайно. По его словам, Алибасов-старший привык к определённому расположению вещей дома. А на его кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое. Находясь в звукозаписывающей студии, он по привычке потянулся к раковине попить.

— А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул, — рассказал Алибасов-младший в интервью телеканалу НТВ.

Сын продюсера отметил, что тот сразу выплюнул жидкость, но часть её всё равно попала в желудок, пишет life.

Напомним, основателя группы "На-На" госпитализировали с ожогом пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Жена Алибасова собирается судиться с производителем средства для очистки труб.