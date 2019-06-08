Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации

Сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность 24 часа в сутки. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и уважать действия правоохранительных органов. С таким заявлением выступил глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

"Полиция будет дежурить 24 часа в сутки, мы примим все меры для обеспечения безопасности и общественного порядка. В связи с этим мы просим граждан сохранять спокойствие и порядок, потому что для нас безопасность является приоритетом.

Существует множество спекуляций, пожалуйста, уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации, не давайте себя провоцировать и руководствуйтесь правовыми и конституционными положениями.

Полиция и карабинеры усилили охрану вокруг государственных зданий в случае акций протеста. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и безопасность в нашей стране.

Организации, которыми мы руководим являются аполитичными и вы стали свидетелями факта, что мы не вовлечены в политику, а служим закону и гражданам РМ.

Я заявляю, что охрана возле дипломатических зданий усилена, ради их же безопасности.

В заключении хочу сказать следующее: Просим о том, чтобы действия полиции и карабинеров, которые собираются работать на благо безопасности людей и общественного порядка, не были политизированы", - заявил Александр Пынзарь.