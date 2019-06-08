Майя Санду забыла о принципах и пожала руку Игорю Додону

Правительство во главе с Майей Санду приняло присягу, несмотря на то, что Конституционный суд признал незаконным все принятые сегодня в парламенте решения.

Сегодня, на церемонии инаугурации премьер-министр Майя Санду пожала руку президенту Игорю Додону, хотя совсем недавно, когда блок ACUM пришел на дискуссии с главой государства, Санду и Нэстасе отказались приветствовать Игоря Додона.

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Напомним, 90-дневный срок, в течение которого депутаты должны были сформировать правительство истек вчера, 7 июня.