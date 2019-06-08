Влад Плахотнюк выступил с заявлением в рамках брифинга для прессы.
"Я подтверждаю, что пероговоры с Додоном велись почти 3 месяца. По большому счету, мы почти договорились, но зашли в тупик из-за новых геополитических требований.
Додон и ПСРМ начали эту игру с блоком ACUM в надежде, что ДПМ согласится на их условия, в частности на федерализацию. Коалиция ДПМ и ПСРМ была почти сформирована. Но я отказался подписывать этот документ, это бы значило что я предал страну и стал сообщником Додона.
Я не идеален, я тоже совершаю ошибки, но я не придам свою страну. То, что сегодня сделали Додон, ПСРМ и ACUM является государственным переворотом".
Лидер ДПМ также заявил, что партия, которую он представляет не признает законности того, что сегодня происходит в парламенте.
"Мы выполним все правовые и демократические действия, чтобы РМ не дошла до еще большего кризиса, чем тот, в который ее повергли ПСРМ и блок ACUM. В последующие дни мы предоставим доказательства относительно незаконно совершенных действий".
Председатель демократов также заявил, что он встречался со своими коллегами по партии и принял меры для функционирования государственных учреждений в нормальном режиме, так, чтобы сложившаяся кризисная ситуация, спровоцированная ПСРМ и ACUM, не повлияла на граждан.
"Начиная с сегодняшнего дня у граждан РМ нет легитимного президента. Народ имеет право выбрать другого президента, того, кто не будет идти на компромиссы, и поддаваться чужим интересам. Досрочные выборы не будут оплачиваться из государственного бюджета, а из денег парламентских партий. ДПМ будет действовать демократично, чтобы защитить граждан Молдовы", - сказал Влад Плахотнюк.
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Валерий Реницэ