Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну

Влад Плахотнюк выступил с заявлением в рамках брифинга для прессы.

"Я подтверждаю, что пероговоры с Додоном велись почти 3 месяца. По большому счету, мы почти договорились, но зашли в тупик из-за новых геополитических требований.

Додон и ПСРМ начали эту игру с блоком ACUM в надежде, что ДПМ согласится на их условия, в частности на федерализацию. Коалиция ДПМ и ПСРМ была почти сформирована. Но я отказался подписывать этот документ, это бы значило что я предал страну и стал сообщником Додона.

Я не идеален, я тоже совершаю ошибки, но я не придам свою страну. То, что сегодня сделали Додон, ПСРМ и ACUM является государственным переворотом".

Лидер ДПМ также заявил, что партия, которую он представляет не признает законности того, что сегодня происходит в парламенте.

"Мы выполним все правовые и демократические действия, чтобы РМ не дошла до еще большего кризиса, чем тот, в который ее повергли ПСРМ и блок ACUM. В последующие дни мы предоставим доказательства относительно незаконно совершенных действий".

Председатель демократов также заявил, что он встречался со своими коллегами по партии и принял меры для функционирования государственных учреждений в нормальном режиме, так, чтобы сложившаяся кризисная ситуация, спровоцированная ПСРМ и ACUM, не повлияла на граждан.

"Начиная с сегодняшнего дня у граждан РМ нет легитимного президента. Народ имеет право выбрать другого президента, того, кто не будет идти на компромиссы, и поддаваться чужим интересам. Досрочные выборы не будут оплачиваться из государственного бюджета, а из денег парламентских партий. ДПМ будет действовать демократично, чтобы защитить граждан Молдовы", - сказал Влад Плахотнюк.