Десятки человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании

В парке развлечений испанского города Ла-Ринконада не менее 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона под названием "Супер котелок". По данным местных СМИ, в их числе пятеро детей.

Как отмечается, "котелок" развалился прямо во время вращения, когда в нём находились люди. Взрослые и дети валились с аттракциона на скорости, передает life.

Девять пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести: от сильных ушибов до множественных переломов.

Наиболее серьёзные травмы получила 13-летняя девочка. Она находится в тяжёлом состоянии.