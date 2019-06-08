Блогер: О незаконном финансировании Додона было известно и ранее

В том, что ПСРМ незаконно финансировалась, нет ничего удивительного. Так считает блогер Евгений Лукьянюк. В своей публикации он напомнил, что ранее мэр Оргеева Илан Шор уже говорил об этом.

Речь идет о брифинге 4 февраля, в ходе которого оргеевский градоначальник намекнул, что передавал Игорю Додону крупные суммы денег.

Тогда Илан Шор даже показала большую спортивную сумку, в которой, по его словам, "есть очень много чего". "Ее лично получал от меня Игорь Николаевич", - заявил тогда мэр Оргеева. Тогда же мэр Оргеева пообещал, что может рассказать общественности о тех моментах деятельности, о которых Игорь Додон вспоминать точно не хочет.

Блогер Евгений Лукьянюк считает, что сейчас для Илана Шора настал самый подходящий момент для разоблачений. Напомним, сегодня появилось видео встречи Игоря Додона с лидером ДПМ Владом Плахотнюком, в ходе которой президент страны признал, что Россия финансировала ПСРМ, оплачивая до 1 млн $. А одним из условий создания коалиции социалистов с демократами было дальнейшее финансирование ПСРМ Владом Плахотнюком.