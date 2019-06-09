Понизить показатели артериального давления поможет сон. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychosomatic.
По их словам, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов, передает Корреспондент.
"Неэффективный" ночной сон приводит к повышению давления, которое сохраняется на высоких уровнях и на следующий день, что в свою очередь увеличивает риски сердечного приступа и появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина.
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|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ