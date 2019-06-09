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Мощнейшая магнитная буря в июне: как уберечься от негативного влияния, что нельзя делать
// фото: sib-science.info
09:10, 09 Jun 2019
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В воскресенье, 9 июня, ожидается самая мощная магнитная буря в первом месяце лета. Метеозависимым людям она грозит повышенным эмоциональным напряжением и общим недомоганием. Последствия метеоудара будут ощущаться и на следующий день, 10-го числа.

Симптомы при магнитных бурях

- бессоница либо же сонливость;
- ухудшение самочувствия без видимых на то причин;
- раздражительность;
- рассеянность;
- головная боль;
- скачки давления;
- апатия.

Магнитная буря: как уберечься от воздействия

Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям, ведь у многих в дни геомагнитных всплесков может резко ухудшиться самочувствие, пишет УНИАН.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь:

- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу; 
- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;
- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;
- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;
- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;
- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;
- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами;
- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

Календарь магнитных бурь на июнь 2019 

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