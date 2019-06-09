Собчак официально развелась с Виторганом

Российский политик, ведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак официально развелась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая оплатила госпошлину в 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака, сообщает КП.

В шестилетнем браке Собчак с Виторганом поставлена жирная точка. Все разговоры о том, что она и актер могли дать друг другу второй шанс и помириться, не нашли подтверждения, пишет УНИАН.

"Я официально разведена", - рассказала 37-летняя звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Ксения и Максим расстались полюбовно. Бывший муж может когда угодно видеться с двухлетним Платоном.



